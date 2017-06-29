Çanakkale Şehitleri Şiiri ezberleyen öğrenciler ödüllendirildi

Siverek’te Çanakkale Şiirini Ezberleyen 150 öğrenciye Çeyrek Altın hediye edildi

Şanlıurfa Valilisi Güngör Azim Tuna tarafından daha önce Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şehitleri için yazdığı şiiri eksiksiz olarak ezberleyen öğrencileri çeyrek altınla ödüllendireceği’ açıklaması sonrasın da, ilçe genelinde Çanakkale şiiri ezberleme seferberliği başladı, Siverek genelinde 512 öğrenci bu şiiri eksiksiz ezberleyerek büyük bir başarı ortaya koydu.

İlçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar gençlik merkezinde yapılan törene şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile istiklal marşının okunmasıyla başlandı. Daha sonra Şanlıurfa Valisi Göngür Azim Tuna kısa bir konuşma yaptı. Vali Tuna konuşmasında şöyle dedi “ Biz okullar tatil olmadan bu programı yapmayı arzu ettik ama kısmet bu güneymiş. Gecikmeli yaptığımız bu program sonucunda şimdi 150 öğrencimize ulaşmış bulunmaktayız, diğer öğrencilerimiz iş veya tatil gereği şehir dışında bulunduklarından, inşallah ödüllerini geldiklerinde takdim edeceğiz. Gerçekten duygu ve düşüncemize hitap eden Çanakkale şiirini ezberlemek, gurur vericidir bize de düşen bu gururu yerine getiren öğrencilerimizi karınca kararınca bir nebzede olsa ödüllendirmektir. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde toplam 3500 öğrenci Çanakkale şiirini ezberlerken, Siverek’te 500’den fazla öğrenci ezberlemiş. Bu başarılarından dolayı Siverek’i kutluyorum” dedi

Konuşmaların ardından Şanlıurfa Valisi Göngür Azim Tuna, Siverek Kaymakamı Metin Demirel ile programa katılan protokol tarafından 150 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.

Bir saat süren programa: Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, Siverek İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdür ve idarecileri ile öğrenci ve velileri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu yıllık izinde olduğundan programa katılmadı.