Çarmelik’deki yatırımlar ortak akılla hayata geçirilecek

Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Eğitim Merkezi ile Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi yapılması planlanan Çarmelik Kervansarayının çalışmaları için Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü, GAP Araştırma Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile birlikte hareket edecek.

Bozova ilçesine bağlı Büyük Han kırsal mahallesinde yer alan kervansarayı ziyaret ederek bölge hakkında detaylı bilgi alan kurum temsilcileri, ilk izlenimlerinde yapılacak uygulamanın bölge tarımına büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Temaslarının ardından bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, “Büyükşehir belediye başkanlığının talimatıyla Çarmelik Kervansarayını Çiftçi Eğitim Merkezi ile Kırsal yaşam ve Tarım Müzesi olarak yapmak için yola çıktık. Bu anlamda hem tarım alanında hem de tarih alanında sahayı tanıyan bir bilim ekibi oluşturduk. Müzenin bilimsel çalışmalarını danışmanlığını da heyetimiz yapacak. Çiftçi Eğitim Merkeziyle ilgili de Harran Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü, GAP Araştırma Merkezi ve Kent Konseyi ile birliktelik içerisinde çalışıyoruz. Konuyla alakalı birçok uzmanla, mühendisle, kuruluş temsilcisiyle, tarihçilerle birlikte müzeyi de yerinde görmenin uygun olacağına yönelik bir karar aldık gezimizi gerçekleştirdik” dedi.

Heyet, kervansaraydaki incelemelerinin ardından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek kent merkezine döndü.