Cenaze sahipleri Adli Tıp Kurumu bahçesine tuvalet yapılmasını istiyor

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna otopsi işlemlerinin ardından cenazelerini almak için giden vatandaşlar, kurumun bahçesine tuvalet yapılmasını talep etti. Kurum binasına alınmadıklarını iddia eden vatandaşlar, bahçeye tuvalet, lavabo, gölgelik ve mescit yapılması için yetkilere seslendi.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu kapısında beklerken ihtiyaçlarını gideremediklerini belirten vatandaşlardan Hasan Can, “Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda tuvalet, lavabo gibi olanaklar yoktur. Buraya erkekler de, kadınlar da geliyor. Burada ihtiyaçları karşılayacak bir olanak yok, sıkıntıları çoktur. Devletimizden istediğim Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunun bahçesine tuvalet ve lavabo yapmalarıdır. Buraya çok kişi geliyor ama hiçbir şey yok. 24 saat oldu buradayız. Bizimle ilgilenen kimse olmadı. Biz burada cenazeyi bekliyoruz” dedi.

Bir başka cenaze sahibi Şahadi Can ise “Sabahtan beridir Adli Tıp Kurumundayız. Burada ne lavabo var, ne tuvalet var, ne de mescit var. Namaz kılacağız ama mescit alanı yok. Kadınlar uzun süredir bekliyor. Sabahtan beridir buradayız, dışarıda oturuyoruz. Burada ne bir gölgelik ne de başka bir şey var. Kadınlar dışarıda güneşin altında oturuyorlar. Burada su içmek için bir musluk bile yok. Yetkilerden bu duruma bir el atılmasını istiyoruz. Kurum bahçesine en azında ihtiyaçlar için bir tuvalet yapılsın” diye konuştu.