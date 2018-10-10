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Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

Şanlıurfa’da park halindeki minibüsten cep telefonu çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Şanlıurfa'da park halindeki minibüsten cep telefonu çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.


Olay, Suruç ilçesinin merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre park halindeki minibüsün kapı ve camlarının açık olduğunu fark eden bir şahıs minibüse yaklaşarak, ön koltukta unutulan cep telefonunu gözüne kestirdi. O sırada kimsenin olmadığını fark edinen şüpheli, cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı.


Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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