Ceylanlar, evinde Suruç Gençlikspor'u affetmedi

Ceylanpınar Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Suruç Gençlikspor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ceylanpınar Belediyespor Süper Amatör Ligi'nin 4'üncü haftasında kendi evinde ve kendi seyircisi önünde Suruç Gençlikspor'u ağırladı. Ceylanpınar İlçe Stadı'nde oynana maça hızlı başalayn taraf ev sahibi Ceylanpınar Belediyespor oldu. Kısa sürede rakip kaleye ablukaya alan Ceylanlar 42'nci dakikada Bünyamin Erat'ın attığı şık golle durumu 1-0 yaptı. Atılan gol ilk yarının da skorunu belirledi ve Ceylanpınar Belediyespor soyunma odasına 1-0 galip gitti.

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Ceylanpınar Belediyespor vardı. Kısa sürede oyunu rakip alana yıkan Mavi Beyazlılar 50'inci dakika da Kerim Kılıç ile durumu 2-0 yaptı. İkinci golden sonra oyuna iyice yüklenen Ceylanlar 55'te ise Eyüp Boz ile durumu 3-0 yaptı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise bu sefer sahaya Ceylanpınar Belediyespor kalecisi Muzaffer Çağrıtekin çıktı ve panaltıyı engelleyerek taraftardan alkış oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ceylanpınar Belediyespor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ceylanpınar Belediyespor bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 6'ya çıkardı ve ligde 6'ncı sırada yer aldı. Öte yandan Ceylanpınar Belediyespor ligin 5'inci haftasında deplasmanda Akçakale Belediyespor'a konuk olacak.

Ceylanpınar Belediyespor Teknik Direktörü Ferhan Çelik, galibiyeti ilçe halkına armağan ettiklerini ifade etti. Çelik, "Dördüncü maçımızda ligin güçlü ekiplerinden Suruç Gençlikspor'u konuk ettik. Güçlü rakibimize 3-0 üstünlük sağlayarak hanemize 3 puanı yazdırdık. Önümüzdeki hafta da kardeş takımımız Akçakale Belediyespor'a konuk olacağız. Birkaç günlük iznin ardından bu maç için de çalışmalara başlayacağız. Bu maçta bizlere yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu önemli galibiyeti Ceylanpınar halkına armağan ediyoruz" dedi.