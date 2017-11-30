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30 Kasım 2017 10:28

Ceylanlar üç puana iki golle uzandı

Süper Amatör Liginin 7’nci haftasında sahasında Akçakale Belediyespor’da konuk eden Ceylanpınar Belediyespor, 3 puana 2 golle uzandı.

Ceylanlar üç puana iki golle uzandı

30 Kasım 2017 10:28


Süper Amatör Liginin iddialı ekiplerinden Ceylanpınar Belediye Spor, ligin 7’nci haftasında kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde Akçakale Belediye Spor’u konuk etti.


Ceylanlar maça hızlı başladı


Ceylanpınar İlçe Stadı’nda oynanan maça hızlı ve daha atak başlayan taraf ev sahibi Ceylanpınar Belediye Spor oldu. Kısa sürede oyunu rakip kaleye yıkan Ceylanlar, aradığı golü 23’üncü dakikada buldu. 23’üncü dakikada sahneye çıkan Ahmet Yalazan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.Yediği golün şokunu üzerinden çabuk atan Akçakale ekibi 35’inci dakika da durumu 1-1 yaptı. Atılan gollerden sonra taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti. İkinci yarıda ise atak takım mavi beyazlılar rakip kaleciye zor anlar yaşattı. 85’inci dakika da Ahmet Yalazan sol taraftan aldığı topla ceza alanı içinde bekleyen Hasan Erdem’e çıkardı. Hasan Erdem şık bir plase işe topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. Erdem’in attığı bu gol maçında skorunu tayin etmiş oldu ve Ceylanlar sahadan 2-1 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırmasını bildi.


Zirveye ortak oldu


Ceylanpınar Belediye Spor üst üste aldığı puanlarla zirveye ortak oldu. Akçakale maçından 3 puanı koparan Ceylanlar puanını 11’e çıkardı ve ligde 3’üncü sıraya kadar yükselerek Şanlıurfa Belediye Spor ve Telekom Spor ile birlikte zirve yarışına katıldı. Öte yandan Ceylanpınar Belediye Spor ligin 8’inci haftasında Suruç Gençlik Spor’a konuk olacak. Pazar günü saat 13.30’da başlayacak olan maç Suruç İlçe Stadında oynanacak.




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