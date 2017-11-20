Ceylanlar’a, deplasman iç saha fark etmiyor

Süper Amatör Ligi’nin 6’ncı haftasında Ceylanpınar Belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden 15 Temmuz Gençlikspor’a konuk oldu. Yenice 2 No’lu Saha’da oynanan maça taraftarında ilgisi yoğun oldu. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi 15 Temmuz Gençlikspor olurken ilk dakikalarda durumu 1-0 yaptı.Ceylanlar’dan Ahmet Yalazan 35. dakikada, skoru eşitleyen golü attı. Bu gol, ilk yarının da skorunu tayin etmiş oldu ve taraflar soyunma odasına beraberlikle gitti.

İkinci yarıda bambaşka Ceylan

Maç boyunca kalesinde devleşen Ceylanlar’ın kalecisi Eser penaltıyı kurtararak rakibin öne geçmesini engelledi. Mavi Beyazlılar aradığı golü 72’nci dakikada buldu. İlk golü kaydeden Ahmet Yalazan 72’nci dakika da hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Ceylanpınar Belediyespor’u 2-1 öne geçirdi. Ceylanpınar temsilcisi 82’nci dakika da bulduğu penaltıdan da yararlanamayınca karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmış oldu.

İki hafta sonra Akçakale temsilcisi ağırlanacak

Sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Çelik’in öğrencileri ligin 6’ncı haftasını da galibiyetle kapatmış oldu. 15 Temmuz Gençlikspor’dan aldığı 3 puanla puanını 8’e çıkaran Ceylanpınar Belediyespor, ligde kendisine 6’ncı sırada yer aldı. Öte yandan Ceylanlar ligin 7’nci haftasında kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde Akçakale Belediyespor’u ağırlayacak.

Ceylanpınar Belediyespor Teknik Direktörü Ferhan Çelik, aldıkları altın değerindeki 3 puanı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ve Ceylanpınar halkına armağan ettiklerini ifade etti. Çelik, "Zorlu bir deplasman maçından 3 puanla ayrılmak bizleri mutlu etti. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibi de tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta kendi evimizde Akçakale Belediyespor’u ağırlayacağız. Akçakale Belediyespor’da bizim gibi ligde iddiası olan kulüplerden biri. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah Akçakale karşısında da 3 puana uzanan taraf biz olacağız. Biz 15 Temmuz Gençlikspor karşısında aldığımız altın değerinde 3 puanı bizlerden desteğini esirgemeyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ve Ceylanpınar halkına armağan ediyoruz" dedi.