Ceylanpınar, Belediye Bülteni Okuyor

Bu ay 8.sayısı çıkan ve resmi özelliği olan Ceylanpınar Belediye Bülteni’nde ilçeden haberler, belediye çalışmaları ve vatandaşı ilgilendiren birçok husus yer alıyor. Renkli baskı olarak vatandaşlara dağıtılan gazeteye halkın ilgisi yoğun olurken gazeteyi okuyan vatandaşlar her yaş kesimine ulaşmayı başarıp belediye çalışmalarından halkı bilgilendirdiği için Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür ettiler. Görevlendirme yapıldıktan bugüne kadar Ceylanpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmaların ve planlanan projelerin yer aldığı ‘Ceylanpınar Belediye Bülteni’, Belediye Başkan Yardımcısı ve Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından tüm mahallelerde kapı kapı dolaşılarak vatandaşa ve esnafa dağıtıldı. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, bültenin vatandaşı bilgilendirmek için yapıldığını ve yeniliklerin devam edeceğini ifade etti. Daşkıran, "Halkımıza ulaşmak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Son olarak ise Ceylanpınar Belediye Bülteni çıkararak halkımıza ulaşmayı hedefledik ve başardık.Renkli baskı olarak çıkardığımız gazetemizi Ceylanpınar’ın her bir noktasına dağıtıp 7’den 70’e tüm halkımıza çalışmalarımızı anlatıyoruz. İstedik ki vatandaşlarımız onlar için yaptığımız çalışmaları ve hizmetleri görsünler. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bültenimiz için olumlu beyanlarda bulundular. İletişim çağında başlattığımız yeniliklerimiz bunlarla da sınırlı kalmayacak" dedi.