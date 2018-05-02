Ceylanpınar Belediyesi Başarıya Doymuyor

Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Karaköprü Gençlik Merkezi mesire alanında 2017-2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası- Şanlıurfa Satranç Ligi (Yöre Lig) düzenlendi.

Şampiyonayı namağlup bitirdi

1. Turda Edessa 7 Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşan Ceylanpınar Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Satranç Takımı, rakibini 6-2’lik skorla yenerek puan almayı başardı. 2. Turda Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Kulübü ile karşılaşan Ceylanlar rakiplerini 8-0 gibi net bir skorla yenerek 3.turda karşılaşacağı rakibine karşı rahat bir nefes alarak avantaj sağladı. 3. Turda Eyyübiye Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Ceylanpınar Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Satranç Takımı en yakın takipçisini 6-2’lik skorla yenerek namağlup yoluna devam etmeyi başardı.

Final biletini aldı

Her takımın 1 tur (bay) geçtiği turnuvada Ceylanpınar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı 4.turdan (bay geçti) ve direk 5.tura yükseldi. 5. Tura çıkmadan şampiyonluğunu ilan eden Ceylanpınar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı, 5. Turda karşılaştığı rakibi Şanlıurfa Satranç Gelişim ve Eğitim Spor Kulübünü 7-1’lik skorlarla yenerek turnuvada şampiyonluğunu namağlup ilan etmiş oldu.

Bu sonuçla Ceylanlar Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 7 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası final biletini almış oldu.

Şanlıurfa Satranç Ligi (Yöre Lig) Final sıralamasında ise 1. Ceylanpınar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Eyyübiye Belediyesi Spor Kulübü, 3. Edessa 7 Yıldız Spor Kulübü olurken, 4.sırada Karacadağ Gençlik Kültür ve Spor Kulübü, 5. Şanlıurfa Satranç Gelişim ve Eğitim Spor Kulübü yer aldı.

Satrancın gelişmesine katkı verenlere teşekkür

Turnuva sonrası açıklama yapan Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Memduh Turmak, Şanlıurfa satrancının gelişmesinde Ceylanpınar Belediyespor’un katkısının büyük olduğunu ifade etti. Turmak, "Şanlıurfa Satranç tarihi Ceylanpınar Belediyesi’nin başarısını yazacak. Yaklaşık 7 yıldır başlamayan ve başlaması neredeyse imkânsız olarak görünen Şanlıurfa Satranç Ligi Ceylanpınar Belediyesi’nin öncülüğünde ve kaptanlığında başladı. Şanlıurfa satrancının gelişmesine büyük katkı sunan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya sonsuz teşekkür ediyorum. Şanlıurfa satrancının gelişmesinde Başkan Atilla’nın katkısı büyük" dedi.