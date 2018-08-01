Ceylanpınar Belediyesi Evlere Hizmet Götürüyor

Ceylanpınar Belediyesi, insan odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile Ceylanpınar halkına hizmet etmeye devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Temizlik Birimi yardıma muhtaç olan vatandaşlara hizmet götürüyor. Ceylanpınar Belediyesi, “yalnız değilsiniz” sloganı ile bir sosyal belediyecilik hizmeti olarak 65 yaş ve üzeri maddi durumu iyi olmayan, yalnız yaşayan, yardıma muhtaç vatandaşlara ve engellilere “Evde Temizlik Hizmeti” vererek önemli bir sosyal belediyecilik hizmetine imza atıyor. Evde Temizlik Hizmeti kapsamında yaşlı insanların evlerinde yerlerin silinmesi, cam ve tozlanan yerlerin silinmesi, bulaşıkların yıkanması vb. hizmetler veriliyor. Evlerini temizleyemeyecek durumda olan vatandaşlara yardım elini uzatan Ceylanpınar Belediyesi, yalnızca tespit edilen vatandaşlara değil işlerini göremez durumda olan vatandaşlarımızın da isteğini geri çevirmiyor. Ceylanpınar Belediyesi’nin oluşturduğu ekip tarafından evleri temizlenen vatandaşlar, sağlıklı bir ortama kavuşmanın keyfini yaşarken bu sayede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kendi başlarına yapamadıkları ev işleri yapılarak, bir nebze olsun rahatlamaları sağlanıyor. Öte yandan Ceylanpınar’ın yardım melekleri, her hafta gittikleri evlerden “gülen yüzlerle, hayır dualarıyla” uğurlanıyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe genelinde proje kapsamında insanların hayatlarının kolaylaştığını ifade etti. Atilla, “İhtiyaç sahibi insanlarımıza her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evde Temizlik Hizmetimiz de bunlardan biri. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Evlerinin temizliğini, çamaşırlarının yıkanmasına kadar bütün hizmetlerini görüyoruz. Bir gün ayırıyoruz, o eve gidiyoruz. Evin neye ihtiyacı varsa, eşyalardan bulaşığına kadar, her şeyin temizliğini yapıyoruz. Bu şekilde baktığımız, takip ettiğimiz kişilerimiz, ailelerimiz var. Bu ailelere de bu bakım gerçekleştiriliyor. Bize gelen talepleri inceleyerek gerçekten gerekli olduğu tespit edilirse ekiplerimiz o evi dip bucak temizliyor. Bu projemiz sayesinde hayatlarını kolaylaştırdığımız insanlarımız var. Biz sosyal belediyecilik konusunda farklı çalışmalara imza atıyoruz. Bu hizmetlerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.