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27 Şubat 2018 10:14

Ceylanpınar Belediyesi girişimciyi destekliyor

Ceylanpınar Belediyesi tarafından açılan girişimcilik kursunda başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Ceylanpınar Belediyesi girişimciyi destekliyor

27 Şubat 2018 10:14


Girişimcilik kursunu tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol tarafından verildi. 2015’te başlayan kursların 10’uncu etabının tamamlandığını ifade eden Bayol, kursu tamamlayan 30 kursiyere sertifikalarını verdiklerini söyledi. Ceylanpınar Belediyesi olarak her zaman girişimcileri ve istihdama yönelik faaliyetleri desteklediklerini dile getiren Bayol, 485 vatandaşın girişimcilik kursunu tamamlayarak sertifikalarını aldıklarını kaydetti. Yaklaşık 50 vatandaşın kendi iş yerlerini açtığını ifade eden Bayol, "Vatandaşlarımız aldıkları hibeli krediler ile kendi iş yerlerini açıyorlar. Böylece hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkı sunmuş oluyorlar" diye konuştu.




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