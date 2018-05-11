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11 Mayıs 2018 10:17

Ceylanpınar Belediyesi ilçeye 3 yeni kültür evi kazandırıyor

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, ilçeye 3 yeni kültür evi kazandırıyor.

Ceylanpınar Belediyesi ilçeye 3 yeni kültür evi kazandırıyor

11 Mayıs 2018 10:17


"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 8 kültür evi inşaatı devam ederken Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınarlılara 3 yeni kültür evinin müjdesini verdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleri sonucu Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonluğu Başkanlığı tarafından 3 kültür evi finanse edilecek. Finanse edilecek kültür evinin ilki 15 Temmuz Mahallesi’nde yapılacak. Saha zemin çalışmalarına start verilen kültür evi yakın zamanda tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacak. Daha önce ilçeye 64 kültür evi kazandıran ve şu anda da 8 kültür evi çalışmalarına devam eden Ceylanpınar Belediyesi yapılacak 3 yeni kültür evi ile beraber ilçeye toplamda 75 kültür evi kazandırmış olacak.


Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilçeye yeni bir kültür evini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Altun, "Belediye Başkanımız Menderes Atilla’nın girişimleri sonucunda Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonluğu Başkanlığı tarafından finanse edilecek 3 kültür evini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kültür evlerimizin ilkini 15 Temmuz Mahallesi’nde yapacağız. Şu anda kültür evi inşa edilecek alanda saha düzenlemesi çalışması yapmaktayız. Yapacağımız yeni kültür evimiz başta ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun" dedi.




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