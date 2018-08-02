Ceylanpınar Belediyesi İle dereler daha temiz

Yıllık belli periyotlarla temizlenen Antep Deresi’nde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ceylanpınar ilçe merkezinin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Antep Deresi’nde Ceylanpınar Belediyesi’ne ait Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında, yaz mevsimi dolayısıyla kötü kokulara neden olunmaması ve derenin temiz kalması için temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Yaz ve kış mevsiminde her ay periyodik aralıklarla temizlik çalışmalarının yapıldığı derede belediye ekipleri kısa sürede çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Derede başlatılan çalışmalarda büyük kepçeler tarafından dere yatağına indirilen küçük kepçelerle temizlik çalışmaları başlatıldı. Küçük kepçeler yardımıyla toplanan çöp ve çamur yığınları büyük kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor. Antep Deresi’nde temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekibi mikrop ve haşerelerin üremesine karşı ilaçlaması başlatacak. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vatandaşların dereyi önemsemeleri gerektiğini ifade etti. Daşkıran, "İlçemizin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Antep deremizde Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın talimatıyla temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Dere kenarında oturan halkımızın bu dereyi önemsemelerini umut ediyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın dan ricamız bu çünkü dere kirlenince çöpler buraya dökülünce sıkıntıyı onlar yaşıyor. Sağlıklarını tehdit edecek boyuta geliyor. Bunun olmaması adına dereye yakın oturan vatandaşlarımızın kendilerinden ricamız dereyi önemsesinler ve temizliğini korusunlar. Betorname ile ilgili de derelerde yakında bir çalışmamız başlayacaktır" dedi.

Turgut Özal Mahalle Muhtarı Mehmet Sait Avcı, yapılması planlanan dere projesi ile ilçenin çehresinin değişeceğinin altını çizerek, "15’inci defadır Antep Deresi Ceylanpınar Belediyesi tarafından temizleniyor. Daha önce bu dere Ceylanpınar Belediyesi tarafından defalarca temizlendi. Daha önceden derede pislikler ve çamurlar birikiyordu. Ancak bahsi geçen proje ile beraber dere rahat bir nefes alacak. Ben emeği geçen başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.