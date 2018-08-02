Ceylanpınar Belediyesi Personeline İş Sağlığı Ve Güvenliğini Anlattı

Ceylanpınar Belediyesi, personeline yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Personele, güvenli ve sağlıklı bir ortamda Ceylanpınar halkına hizmetlerini sunması noktasında ’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi. Ceylanpınar Belediyesi, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak, hizmet kalitesini artırmak, verimli bir çalışma ortamı sağlamak için belirli aralıklarla verdiği kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Birçok alanda personel eğitimden geçerken, güvenli ve sağlıklı bir ortamda personelin ilçe halkına hizmet sunması noktasında da iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de belirli periyotlarda personele sunuluyor.15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bütün belediye personeline 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları konuları hakkında bilgi verdi.