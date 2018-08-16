Ceylanpınar Belediyesi yoksullara el uzatıyor

Ceylanpınar Belediyesi muhtaçlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan Kuveyt-Türk Fırını’nda Rahmet Derneği ve Ceylanpınar Belediyesi işbirliği ile 3 günde bir 520 aileye bin 500 paket ekmek ihtiyaç sahibi Ceylanpınarlı vatandaşlara ve Suriyelilere dağıtılıyor.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Kuveyt-Türk Fırını’na giderek incelemelerde bulundu ve vatandaşlara ekmek dağıttı. Vatandaşlar ise yapılan ekmek yardımın dolayı teşekkür etti.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, ilçe de bulunan her yoksula ulaşmanın hedeflerinde olduğunu ifade etti. Daşkıran, "Ceylanpınar Belediyesi ve Rahmet Derneği işbirliği ile haftada kez düzenlenen yoksullara ekmek dağıtımı yardımındayız. Burada hafta 3 kez olmak üzere 600 aileye yaklaşık bin 500 paket ekmek dağıtılıyor. Zamanla bu sayıyı yükseltmeyi de düşünüyoruz, sayımız 600 aile ile de sınırlı kalmayacak. İlçenin her yerindeki mazlum aileye kadar ulaşmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Rahmet Derneği ekmeği bize ulaştırıyor, ailelerin tespiti ve dağıtım işini ise biz üstleniyoruz" dedi.