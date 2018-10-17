Ceylanpınar Belediye'sinden kan bağışına destek

Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmayan Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cuma Budak, kan bağış noktasına gelerek destek verdi.

Kan bağış kampanyasına vatandaşların yanı sıra Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cuma Budak ile Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ekim, Aziz Demir ve Samet Dikmen ile birlikte bağış noktasına gelerek destekte bulundu. Ziraat bankası önünde bulunan kan bağışı noktasına gelen bağışçılar kan vermenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek kan verdiler. Belediye Başkan Vekili Cuma Budak, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli de kan bağış noktasında kan vererek kan vermenin önemine vurgu yaptı. Ceylanpınarlı vatandaşların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cuma Budak, "Halkımız kan bağışında çok duyarlı davranıyor. Ceylanpınarlı hemşehrilerime bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben ve Belediye Meclis üyelerimin yanı sıra belediye personelimle birlikte bu kampanyaya destek vermek amacıyla Kızılay'a gelerek ziyaretimizi gerçekleştirdik. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ettik. Her zaman kan bağışı konusunda Kızılay'ın emrindeyiz" dedi.