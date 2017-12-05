Ceylanpınar Belediyesi’nden Nakliyecilere Bilgilendirme Toplantısı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Zabıta Müdürü Necati Özdemir ve Nakliye Firma temsilcileri katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar gereğince TİGEM’e ağır yük getiren kamyonların 1014. caddeyi artık kullanamayacakları belirtilirken yeni güzergahın ilçe girişinden Akçakale istikametine giden yol olduğu ifade edildi. Alınan yeni karar neticesinde 1014. Caddeden geçen ağır tonajlı araçlardan alınan işgaliye ücreti de kaldırılmış oldu.

Yol güzergahı değişti

Belediye Başkan yardımcısı Adnan Daşkıran yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet yürüten nakliye firma yetkilileri ile bir araya geldiklerini belirterek ilçeye yük getiren ağır vasıtaların yeni yol güzergahlarını kendilerine ilettiklerini söyledi. 1014. caddenin prestijli cadde yapılması dolayısıyla yola zarar gelmemesi, cadde üzerinde bulunan eğitim kurumlarına giden öğrencilerin güvenliğinin sağlaması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından TİGEM’e ağır yük getiren araçların güzergahının ilçe girişine kaydırıldığını aktardı. Toplantının verimli geçtiğini dile getiren Daşkıran, değişikliği anlayışla karşılayan Nakliye Firma temsilcilerine teşekkür etti.

İlçemize tır garajı istiyoruz

Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Abdulkadir Abak, TİGEM’e yük taşıyan araçların 1014. caddeyi kullandığını belirterek yeni alınan kararla ilçe girişinde bulunan Akçakale yoluna kaydırıldığını söyledi. Alınan karara uyacaklarını aktaran Abak, ayrıca bir talepte bulundu. İlçede bir tır park alanının olmadığını belirten Abak, "İlçemizde 100’den fazla TIR, Kamyon ve benzeri araçlar bulunuyor. Bu araçlar park edecek uygun bir yer olmadığı için ilçe merkezinin muhtelif yerlerine park ediyorlar. Belediyemizden bu araçlar için güzel bir TIR garajı yapmalarını istiyoruz" dedi.

Nakliye Firma Sahibi Osman Ekin, güzergah değişikliğinin kendilerine iletildiğini belirterek bundan böyle yeni güzergahı kullanacaklarını söyledi.