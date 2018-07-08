Ceylanpınar Damlacık Köy Okulu’na anlamlı yardım

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Materyal Geliştirme Dersi kapsamında yapılan örgü oyuncaklar ve kitaplar sergi sonrasında, Ceylanpınar Damlacık köy okuluna gönderdiler. 100’ü aşkın kitap ve öğrencilerin kendi yaptıkları el emeği ve örgü oyuncakların köy çocuklarına ulaşacağı için mutluluklarını belirten bölüm öğrencileri, bu kapsamda yapılacak daha çok projelerinin olduğunu belirttiler. Kampanyanın amacının özellikle köy okullarında okuyan ve kitap sıkıntısı çeken çocuklara kitap ve yine bu okullarda okuyan öğrencilere oyuncak gibi yardımlarla bir nebze sıkıntılarına katkı sağlamak olduğunu belirten Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ateş, bu projeyi başlatmasında kendisine ilham veren kişinin sınıra sıfır noktada bulunan Ceylanpınar Damlacık Okulu öğretmeni Abidin Bektaş olduğunu söyledi. Yardımlaşma projesinde emeği geçen Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ateş ve Damlacık Okulu öğretmeni Abidin Bektaş, bu tür projelerinin başka köy okullarına da devam edeceğini belirtip, bir kitap bir gelecek, bir kütüphane bir nesil kurtarır düşüncesiyle kütüphanesiz köy okulu kalmayacağını söylediler. Ceylanpınar Damlacık Okulu Müdürü Burak Kılıç ise “Denizi damlalarla doldurmak çok güçtür. Ancak birleşirsek daha güzel ve iyi şeyler yapabiliriz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bağışlanan her kitap ya da oyuncak burada bulunan çocukların okumaya olan şevkini arttıracak ve geleceğe bilinçli nesiller yetiştirmiş olacağız. Cahil bir neslin yetişmesine engel olmuş olacağız” diye konuştu.