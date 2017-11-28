Ceylanpınar DEDAŞ’dan arızalara hızlı müdahale için yeni uygulama

Ceylanpınar DEDAŞ halka daha iyi hizmet sunmak için ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. DEDAŞ Ceylanpınar işletme müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda muhtarların sorunları dinlendi ve konuyla alakalı çözüm üretildi. Dostane bir havada gerçekleşen toplantı sonunda bir açıklama yapan DEDAŞ Ceylanpınar işletme müdürü Mehmet Özbek “ Yapılan toplantıda ilçemizde görev yapan tüm muhtarlarımız katılmıştır. Toplantı sonucunda daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla whatsapp grubu oluşturulmuş olup gruba tüm muhtarlarımız dahil edilmiştir. Whatsapp sayesinde muhtarlarımız sorunlarını bizlere iletebilmektedirler. Bizlerde tarafımıza iletilen arıza ve buna benzer teknik sorunları uzman ekiplerimiz ile en kısa sürede çözeceğiz. “ diye konuştu.