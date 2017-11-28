Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 20:22

Ceylanpınar DEDAŞ’dan arızalara hızlı müdahale için yeni uygulama

Ceylanpınar DEDAŞ şube müdürlüğü tarafından şehir merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan yerleşim yerlerindeki arızalara daha hızlı müdahale etmek için whatsapp grubu oluşturdu.

Ceylanpınar DEDAŞ’dan arızalara hızlı müdahale için yeni uygulama

28 Kasım 2017 20:22


Ceylanpınar DEDAŞ halka daha iyi hizmet sunmak için ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. DEDAŞ Ceylanpınar işletme müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda muhtarların sorunları dinlendi ve konuyla alakalı çözüm üretildi. Dostane bir havada gerçekleşen toplantı sonunda bir açıklama yapan DEDAŞ Ceylanpınar işletme müdürü Mehmet Özbek “ Yapılan toplantıda ilçemizde görev yapan tüm muhtarlarımız katılmıştır. Toplantı sonucunda daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla whatsapp grubu oluşturulmuş olup gruba tüm muhtarlarımız dahil edilmiştir. Whatsapp sayesinde muhtarlarımız sorunlarını bizlere iletebilmektedirler. Bizlerde tarafımıza iletilen arıza ve buna benzer teknik sorunları uzman ekiplerimiz ile en kısa sürede çözeceğiz. “ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Açık
    17°C
  • Cumartesi
    Açık
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç