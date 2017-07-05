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05 Temmuz 2017 13:24

Ceylanpınar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisi açıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesi hizmet vermeye başladı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisi açıldı

05 Temmuz 2017 13:24


Ceylanpınar Devlet Hastanesinde 1’nci basamak olan yoğun bakım ünitesi toplam 6 yataklı olup son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ile hizmet vermeye başladı. Yoğun bakım ünitesi sayesinde durumları kritik olan hastaları daha iyi takip ettiklerini ifade eden Uz. Dr. Yasin Bakcan “ Baştabibimiz Uz. Dr. Yusuf Çetin’in girişimleri sonucu yapımı kısa sürede tamamlanan ünitemizde ameliyattan çıkan ve durumu kritik olan hastalarımızı ünitemizde takip ediyoruz. Bunun neticesinde bir çok hastamız ise sevk edilme derdinden kurtulmuş oluyorlar. Birim sorumlusu olarak yoğun bakım ünitesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta hastanemizin Baştabibi Uzm. Dr. Yusuf Çetin’e ve belediye başkanımız Menderes Atilla’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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