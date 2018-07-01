Ceylanpınar kırsalında aydınlatma çalışmaları

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) Ceylanpınar Şube Şefliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde aydınlatma armatürlerinin eksik olan bölümünde yeni armatürlerin takılması, elektrik direklerinde aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi ve tamir edilmesi, enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptıkları öğrenildi.

DEDAŞ Arıza Bakım ve Onarım Koordinatörü Murat Oğuz, ilçeye daha sağlıklı enerji verebilmek ve kırsal mahallelere aydınlatma armatürlerinin takılması için çalışmaların aralıksız devam edileceğini sözlerine ekledi.