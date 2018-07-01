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01 Temmuz 2018 10:07

Ceylanpınar kırsalında aydınlatma çalışmaları

DEDAŞ Ceylanpınar arıza, bakım ve onarım şefliği tarafından ilçe kırsalında bulunan elektrik direklerine sokak armatürleri takılmaya başlandı.

Ceylanpınar kırsalında aydınlatma çalışmaları

01 Temmuz 2018 10:07


Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) Ceylanpınar Şube Şefliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde aydınlatma armatürlerinin eksik olan bölümünde yeni armatürlerin takılması, elektrik direklerinde aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi ve tamir edilmesi, enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptıkları öğrenildi.


DEDAŞ Arıza Bakım ve Onarım Koordinatörü Murat Oğuz, ilçeye daha sağlıklı enerji verebilmek ve kırsal mahallelere aydınlatma armatürlerinin takılması için çalışmaların aralıksız devam edileceğini sözlerine ekledi.




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