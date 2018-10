Ceylanpınar kırsalında kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Saracçeşme kırsal Mahallesi'nde bulunan K. ve C. aileleri arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ateşli silahın da kullanılması üzerine yaşanan kavgada Salih C., Abdulkadir C. ve İsmail Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan Salih C. yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya kaldırıldı. Köyde jandarma tarafından, Ceylanpınar Devlet Hastanesi etrafında ise polis, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.