Ceylanpınar-Kızıltepe yolunda kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kazada 1 kişi ölürken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar’dan, Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu 63 VS 191 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Aysel (22) Gülistan (6) Şevval (9) Cemal (11) Şerine ve Cengiz Yavuz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle Kızıltepe’deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.