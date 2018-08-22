Ceylanpınar protokolü bayramlaştı

Düzenlenen program ile ilçe protokolü bayramlaştı.

Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Ak Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, MHP İlçe Başkanı Ahmet Güneri, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Yıllık, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdoğan, daire amirleri, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Burada yapılan bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri şehitlik, ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, şehit aileleri, çadırken ve devlet hastanesi ziyaret etti. Protokol bu kurumlarda bulunanlarla da bayramlaştı.