Ceylanpınar’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ceylanpınar temsilciği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Solununda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kuranı kerimin okunmasıyla başladı. Düzenlenen 15 temmuz şehitlerini anma programında 15 Temmuz 2016 günü darbeye karşı demokrasi mücadelesine katılıp milli mücadeleye sahip çıkan video klipler izletildi. Halkın darbeye karşı dik duruşunu anımsatan klipler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Konferansta bir konuşma yapan Türkiye Gençlik Vakfı Ceylanpınar ilçe Başkanı Ali Tuncay Asrağ, "15 Temmuz darba gecesinin 1. yıl dönümü tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Halen tedavi görmekte olan gazilerimize Allah’tan acil şifalar dilerim. 15 temmuz 2016 o karanlık gece büyüyen Türkiye ile korkan güçler onların maşaları paralel yapı el birliği yapıp milletin iradesine darbe yapmaya kalktılar. Milletin silahını millete doğrultular milletin tankını milletin üzerine sürdüler. Demokrasi semalarında milletin uçağını uçurup halkımızın üzerine bomba attılar. Amaçları yakıp yıkmak ve öldürmekti ama unuttukları bir şey vardı milli iradeydi" dedi. 15 Temmuz şehit Ümit Yolcu’nun ağabeyi Bahattin Yolcu, "Kardeşim yalnızca benim kardeşim değildir tüm Ceylanpınar’ın Türkiye’nin kardeşidir. Ne mutluki böyle bir kardeşi annem babam yetiştirmiş bizde ağabeyleri olarak destek olabilmişiz. Tatbiki en büyük pay anne ve babalarındır. Bende bugün bir anne babayım Ümit gibi çocuklarımızı yetiştirelim Devletine Milletine İnsanına Akrabasına Annesine Babasına saygılı bir şekilde yetiştirelim. Biz bunları öğrettikten sonra zaten gerisi boş şekillenen bir maya ile ileride kendi kendine ortaya çıkar. Yüce Rabbim böyle olayları hiç bir ülkenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.

Ceylanpınarlı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Ceylanpınarlı hemşehrilerime 15 temmuz gecesi bizleri yalnız bırakmadıkları için hemşehrilerime tekrar teşekkür ediyor Allah kendilerinden razı olsun diliyorum. O hain gece makamlar mevkiler para pul işlemeyecek bir durumdaydı. Halkın iradesiyle hain darbe girişimi bertaraf edildi. O hain gece 79 milyon nüfuslu Türkiye Cumhuriyetinin asil vatan sever vatan perver evlatları olmamış olsaydı. Şuan inanıyorum ki Türkiye bir Suriye gibi iç savaş içinde olacaktı zaten amaçta oydu programda oydu. 15 temmuz gecesiyle ilgili bizim Ceylanpınarlı Ümit Yolcu kardeşimiz İstanbul da Şahadet şerbetini içmiş oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum ailesine sabırlar diliyorum. Her Şahadet her kese nasip olmaz" dedi.

Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, "O gece tarihi insanlık tarihi kadar eski ve köklü olan şanlı tarihinin her aşamasında kahramanlığın ve tüm insanı değerlerin bayraktarlığını yapmış olan necip milletimiz bir kez daha tarih yazdı. Bizim tarihimiz şanla şerefle doludur tarihimizin hiç bir aşamasında en ufak bir leke dahi bulunmamaktadır. Bizim fetih ve gaza anlayışımız bile yabancı devletlerden çok farklıdır. Istılah anlayışı içermez fetih ve gaza anlayışı adaleti içerir" diye konuştu.