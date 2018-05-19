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19 Mayıs 2018 15:38

Ceylanpınar’da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ceylanpınar’da yapılan bir dizi etkinlikler kapsamında coşkuyla kutlandı.

Ceylanpınar’da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs 2018 15:38


Ceylanpınar’da, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından programlar 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu’nda Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen etkinlikler ile devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu’nda Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği programa Kaymakam Ahmet Karetepe, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Emniyet Müdürü Fazlı Şen, askeri erkan, idari ve mülki amirler ile vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98. Yıl dönümü kutlamaları ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şiirlerin okunup, şarkıların seslendirildiği etkinliğin ardından program son buldu. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan "15 Temmuz ve Ömer Halisdemir" piyesi ise salonda bulunanları duygulandırırken, oyun sonunda ise salondakiler öğrencileri ayakta alkışladı. Program Ceylanpınar Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen satranç ve koşu turnuvasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.




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