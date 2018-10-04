İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceylanpınar'da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Düzenlendi

Ceylanpınar Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği çerçevesinde obezitenin azaltılması, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürüyüş düzenledi.


Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Her Gün 10 Bin Adım' temalı olarak tüm illerde yapılan yürüyüş etkinliği, Ceylanpınar'da, Urfa Kapı yolunda gerçekleştirildi. Yürüyüşe Ceylanpınar Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğrenciler katıldı. Ceylanpınar Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Halil Yücedağ, obezitedeki en önemli etkenin fiziksel hareketsizlik olduğunu söyledi. İçinde bulunulan teknoloji çağında çocukların fiziksel hareket olmadan oyunlar oynadığına işaret eden Yücedağ “Çocuklarımız okuldan geldikten sonra vaktinin büyük bölümünü bilgisayar oyunları ile geçirmekte. Bu da bizi rahatsız ediyor. Geleceğimiz açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olacak obezite, yaptığımız çalışmalarda 13 yaş üzerinde yüzde 20'lere çıkmış durumda. Hareketsizlik de yüzde 40, yüzde 50'lerde. Çocuklarımız hareket etsin istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yürüyüşe öğrenciler ellerinde ‘Her gün 10 Bin Adım' yazan dövizlerle yürüdü. Yürüyüş sonrası beden eğitim öğretmenleri eşliğinde öğrencilerle fiziksel aktivite ve oyunlar oynandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.