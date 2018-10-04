Ceylanpınar'da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Düzenlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Her Gün 10 Bin Adım' temalı olarak tüm illerde yapılan yürüyüş etkinliği, Ceylanpınar'da, Urfa Kapı yolunda gerçekleştirildi. Yürüyüşe Ceylanpınar Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğrenciler katıldı. Ceylanpınar Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Halil Yücedağ, obezitedeki en önemli etkenin fiziksel hareketsizlik olduğunu söyledi. İçinde bulunulan teknoloji çağında çocukların fiziksel hareket olmadan oyunlar oynadığına işaret eden Yücedağ “Çocuklarımız okuldan geldikten sonra vaktinin büyük bölümünü bilgisayar oyunları ile geçirmekte. Bu da bizi rahatsız ediyor. Geleceğimiz açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olacak obezite, yaptığımız çalışmalarda 13 yaş üzerinde yüzde 20'lere çıkmış durumda. Hareketsizlik de yüzde 40, yüzde 50'lerde. Çocuklarımız hareket etsin istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yürüyüşe öğrenciler ellerinde ‘Her gün 10 Bin Adım' yazan dövizlerle yürüdü. Yürüyüş sonrası beden eğitim öğretmenleri eşliğinde öğrencilerle fiziksel aktivite ve oyunlar oynandı.