Ceylanpınar’da AK Parti’ye katılımlar devam ediyor

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Atilla, Ceylanpınar’da birçok aile ile görüşerek AK Parti’ye katılmalarını sağladı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Başkanı Halid Şimşek, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve partililer ile beraber ailelerle parti binası önünde bir araya gelerek katılımlarını resmileştirdi. Daşkıran Ailesi, Abdürezzak Gündüz ve ailesi, Hacı Şükrü Ökmen ve ailesi, Hacı Fevzi Yılmaz ve Kaymaz Ailesi, Yiğit Öncü ve arkadaşları, Hacı Şerif Erışık, İbrahim Erışık’ın ailesi, Abdülaziz İrşek ve ailesi, Hacı Abdülvahap Kaya ve ailesi, Edip Kurt ve ailesi, Hacı Zurnacı ve kardeşleri 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’yi destekleyecek.

"AK Parti’den önce demokrasi sorunu vardı"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti iktidarından önce Türkiye’de demokrasi ve özgürlük sorunu olduğunu belirtti. Atilla, "Partimize katılan değerli aileler ve üyeleri hepinize tek tek teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Bugün Türkiye’nin kaderini değiştiren lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. AK Parti döneminden önceki Türkiye nasıldı, şimdiki Türkiye nasıl? AK Parti dönemi döneminden önce Türkiye’de açlık vardı, fakirlik vardı, fukaralık vardı, sefalet vardı. Bir de bunların üstüne özgürlük yoktu. Bugün AK Parti sayesinde insanlar özgürce anadilini konuşuyor, özgürce istediği okullara gidiyor, özgürce istediği şekilde giyinebiliyor. AK Parti döneminden önce anne ve bacılarımızın baş örtüsü bile takması yasaktı. O baş örtüleri ile resmi dairelere giremiyorlardı. Çocuğu asker olup mezun olan anneler mezuniyet törenine, kışlalara başında baş örtüsü var diye alınmıyordu. O günleri unutmadık. Önceden bir Arap veya Kürt çocuğu cezaevine girince annesi Türkçe bilmiyordu diye görüşemiyorlardı. İşte bu eski günleri unutmamız lazım. AK Parti’den önce Türkiye’nin her yerinde demokrasi sorunu vardı. AK Parti ile beraber demin saydığım bu zulümler de tek tek kalkmaya başladı. Kendimizin huzuru için, çocuklarımızın geleceği için ve de huzurlu bir yaşam için tek bir adres var. O da AK Parti’dir, tek bir lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun etrafında kenetlenmeliyiz ve onu desteklemeliyiz" diye konuştu.

"Bu dava ülke özgürlüğünü sağlayanların davasıdır"

AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek de Türkiye’ye özgürlüklerin AK Parti ile geldiğini ifade ederek, "Aramıza katılım yapan ailelere tek tek teşekkür ederim. Sevgili dava arkadaşlarım inanın bana bu Allah’ın davası, bu dava hakkın davasıdır. Bu dava Türkiye’ye emek vermiş, Türkiye’nin özgürlüğünü sağlayanların davasıdır. Türkiye’deki Müslümanların özgürlüğünü kazanmasının davasıdır. Dikkat edin AK Parti’den önce nüfusun yüzde 98’i Müslüman iken maalesef Türkiye’de Müslümanlara özgürlük yoktu. Hatırlarsınız ezanlarımız Türkçeye çevrildi. Daha sonrasında Adnan Menderes’in gelişi ile ezanlar orijinal diline döndü. Peki ondan sonra din düşmanları ülkemizden vazgeçti mi, hiçbir zaman vazgeçmedi. Sürekli Kuran’a saldırdılar, sürekli İslama saldırdılar ve sürekli en önemli konu annelerin baş örtüsüne saldırdılar" dedi.