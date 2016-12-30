Ceylanpınar’da Asayiş Uygulaması yapıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçenin muhtelif yerlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe halkının huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gece geç saatlere kadar ilçenin çeşitli noktalarında uygulama başlattı. Yapılan uygulamalarda yol güzergahında seyir halinde olan otomobiller aranırken, şüpheli görülen şahısların üst aramaları yapıldı. Yapılan uygulamada 100 araç aranırken, yaklaşık 150 kadar vatandaşın GBT sorgulaması yapıldı. Güvenlik güçleri ilçenin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yürüttükleri uygulamanın devam edeceğini de ifade ettiler.