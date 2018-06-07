Ceylanpınar’da aydınlatma çalışması

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Ceylanpınar Şube Şefliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçenin başta Viranşehir, Gazi caddesi ve sokaklarında aydınlatma armatürlerinin eksik olan bölümünde yeni armatürlerin takılması, elektrik direklerinde aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi ve tamir edilmesi, enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptıkları öğrenildi. DEDAŞ arıza bakım ve onarım koordinatörü Murat Oğuz, ilçeye daha sağlıklı enerji verebilmek için çalışmaların aralıksız devam edileceğini sözlerine ekledi.