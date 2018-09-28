Ceylanpınar'da beton yol çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ve kırsalda da çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı içerisinde 100 kilometrelik yol ağını beton yolla buluşturdu. Ceylanpınar'daki Akrepli grup yolunda da beton yol uygulama çalışmaları ile devam ediyor.

"Otoban kalitesinde yola kavuştuk"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür eden vatandaşlar, "Köy yolumuz tozdan, pislikten geçilmiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibi sayesinde 6 kilometre genişliğinde otoban kalitesinde yolumuz oldu. Allah emeği geçenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.