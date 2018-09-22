Ceylanpınar'da beton yol çalışmaları

Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmaları ile Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan Akrepli Yolu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan 7 metre genişliğinde ve 21 km uzunluğundaki Akrepli Yolu'nda söküm işi geçtiğimiz gün başlanmıştı. Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmaları ile Ceylanpınar'ın en uzun yollarından olan Akrepli Yolu'nda üst yapım ve beton asfalt çalışmaları son sürat devam ediyor.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, Akrepli Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Menderes Atilla, yolun kısa sürede bitirilip vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti.