Ceylanpınar’da bir Kültür Evi daha kazandırıyor

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önceye Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın ilçeye verdiği 3 kültür evinin sonuncusunun çalışmalarına da başlandı.

Ceylanpınar Belediyesi’nin çalışmalarına başladığı son kültür evi Mevlana Mahallesi’ne yapılacak. Saha zemin çalışmalarına start verilen kültür evi yakın zamanda tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacak. Daha önce ilçeye 64 kültür evi kazandıran ve şu anda da 8 kültür evi çalışmalarına devam eden Ceylanpınar Belediyesi yapılacak yeni kültür evi ile beraber ilçeye toplamda 75 kültür evi kazandırmış olacak.

"Her şey modern Ceylanpınar için"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilçeye yeni bir kültür evini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Altun, "Belediye Başkanımız Menderes Atilla’nın girişimleri sonucunda yeni kültür evini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kültür evlerimizin sonuncusunu Mevlana Mahallesi’nde yapacağız. Şu anda kültür evi inşa edilecek alanda saha düzenlemesi çalışması yapmaktayız. Yapacağımız yeni kültür evimiz başta ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun. Her şey gelişen, büyüyen ve modern bir Ceylanpınar için" dedi.