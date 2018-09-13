Ceylanpınar'da bordür taşları rengarenk

Kışın yağmurdan yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları kalkan ve silinen cadde ve sokaklardaki bordür taşları boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz bir görüntü oluşturuyor. Kış ve yaz aylarındaki olumsuz hava koşullarından dolayı renk özeliğini kaybeden kaldırımlar taşları, yeni boyasıyla eski görünümüne kavuşuyor. İlk olarak Prestij Cadde'de başlatılan boya çalışması daha sonra ise ilçedeki diğer bölümlerde de yapılacak. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, bordür taşlarının hem ilçe estetiği için hem de sürücüler için boyandığını ifade etti. Altun, "Belediye olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları da yaparak kent estetiğine de önem veriyoruz. Bu çerçevede şimdide ilçe merkezinde yaya yolu ile taşıt yolu arasındaki sınırı belirleyip kaldırım taşlarını sarı ve beyaz renklere boyayıp cadde ve sokaklarımıza daha hoş bir görünüm kazandırıyoruz. Sarı ve beyaz renklere boyadığımız kaldırım taşları sürücüler için uyarıcı olurken, çevreye estetik bir görünüm ve yayaların güvenli bir ortamda yürümelerini sağlıyor" dedi.