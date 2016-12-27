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27 Aralık 2016 18:45

Ceylanpınar’da cami inşaatı

Ceylanpınar’da cami inşaatı

27 Aralık 2016 18:45

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan ve yıkım çalışmalarının devam ettiği Ulu Camiyi ziyaret ederek burada çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Belediye iş makineleri hafriyat kaldırma işine devam ederken çalışmalar hakkında Cami İmamı M. Ali Arslan’dan Belediye Başkanı Menderes Atilla, bilgi aldı. Ceylanpınar’ın merkez camisi olan Ulu Cami’nin yıkılarak müftülük tarafından modern bir cami inşa edileceğini ifade eden Atilla, "Biz Ceylanpınar Belediyesi olarak, iş makinelerimizle yıkım çalışmalarına yardım ediyoruz. Ulu Cami yerine güzel ve modern bir cami inşa edilecek ve halkımızın hizmetine sunulacak. Yıkımı devam eden camimizin hemen arkasında Ceylanpınar Belediyemize ait Kültür evimiz yer alıyor. Halkımız mağdur olmasın diye kültür evimizin üst kısmını cami olarak döşedik. Halkımız geçici olarak burada ibadetlerini gerçekleştiriyor. Ceylanpınar’ımızın Ulu Camisi inşallah ilerleyen tarihlerde caminin tamamlanmasının ardından daha modern daha güzel hizmet verecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



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