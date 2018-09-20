Ceylanpınar'da "Daha Dikkatli Şoför Amca" etkinliği

Ceylanpınar'da okulların açılmasıyla beraber öğrenciler, trafikteki varlıklarına dikkat çekmek için etkinlik yaptı. ‘Trafikte biz de varız' dövizleri taşıyan öğrenciler, sürücüleri dikkatli olmaya davet etti.

Ceylanpınar'da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak minik öğrenciler ile birlikte trafikte sürücülerin dikkatini çekmek için “Daha dikkatli şoför amca” etkinliği yaptı.

Öte yandan öğrenciler tarafından durdurulup uyarılan şoförlere ise kırmızı karanfil verilirken, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Yapılan etkinliğe Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Şeyhmus Bayır, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Ceylan İlkokulu öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

"umarım örnek olur"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, etkinlik ile trafikte bir farkındalık oluşturduklarını ifade ederek, "Okullarımızın açılması ile birlikte , gerek öğrenci servislerimiz gerekse diğer araç sahiplerimiz olsun özellikle okul bölgelerinde ve yaya akışının yoğun olduğu yerlerde daha dikkatli olmaları ve şehir içi hız sınırlarına daha duyarlı olması açısından bu farkındalık etkinliğimizi gerçekleştirdik. Trafikte kurallara uyulmasına, toplumda farkındalık ve hizmet çalışması yapmaya çalışıyoruz. Burada kurallara uyulmasının insan haklarını olduğunu söylüyoruz. Zaten içişleri Bakanımız Süleyman Soylu bey efendilerinde bu konuda ne kadar hassas davrandıkları, bu konunun önemi ve gereği hakkında kurumlarımıza ve ilgili müdürlüklerimize çeşitli talimatları göndermiş olmaları bu tür farkındalık etkinliklerini daha sık yapmamıza ön ayak olmuşlardır. Bu bağlamda Belediyemiz Zabıta Trafik Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yaparak bu etkinliğimizi tamamlamış olduk. Biz bunları örnek olması bağlamında yapıyoruz" dedi.