Ceylanpınar’da Davul Zurnalı 1 Mayıs Etkinliği

İlçede ki Aqua Park tesislerinde düzenlenen etkinliğe TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde çalışan kadrolu ve taşeron işçiler ile birlikte aileleri de katıldı.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Sekreter Bayram Ayaz, Ceylanpınar Şube Başkanı Mustafa Akgeyik ve yaklaşık Bin kişinin katıldığı gecede Urfa sıra geceleri ekibi adeta müzik ziyafeti sundu.

Katılımcılara yöresel yemeğin ikram edildiği gecede açılış konuşmasını yapan Öz Orman İş Sendikası Ceylanpınar Şube Başkanı Mustafa Akgeyik, 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de hayatını kaybeden işçileri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirterek katılımcılardan 1 Dakikalık saygı duruşu istedi.

Böyle bir etkinliğin Ceylanpınar’da ilk defa yapıldığını belirten Akgeyik, katılan herkese teşekkür etti.

Mustafa Akgeyik’in ardından söz alan Öz Orman İş Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sungur Kızılkaya, TİGEM’in ülkemiz tarımcılığın lokomotif kuruluşlarından biri olduğunu biz emekçilerinde TİGEM’in iskeleti durumunda olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından çekilen halayların ardından gece sona erdi.