Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 08:27

Ceylanpınar’da Davul Zurnalı 1 Mayıs Etkinliği

Öz Orman İş Ceylanpınar Şube Başkanlığı tarafından üye ve ailelerine yönelik 1 Mayıs etkinliği düzenlendi.

Ceylanpınar’da Davul Zurnalı 1 Mayıs Etkinliği

02 Mayıs 2018 08:27


İlçede ki Aqua Park tesislerinde düzenlenen etkinliğe TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde çalışan kadrolu ve taşeron işçiler ile birlikte aileleri de katıldı.


Öz Orman İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Sekreter Bayram Ayaz, Ceylanpınar Şube Başkanı Mustafa Akgeyik ve yaklaşık Bin kişinin katıldığı gecede Urfa sıra geceleri ekibi adeta müzik ziyafeti sundu.


Katılımcılara yöresel yemeğin ikram edildiği gecede açılış konuşmasını yapan Öz Orman İş Sendikası Ceylanpınar Şube Başkanı Mustafa Akgeyik, 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de hayatını kaybeden işçileri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirterek katılımcılardan 1 Dakikalık saygı duruşu istedi.


Böyle bir etkinliğin Ceylanpınar’da ilk defa yapıldığını belirten Akgeyik, katılan herkese teşekkür etti.


Mustafa Akgeyik’in ardından söz alan Öz Orman İş Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sungur Kızılkaya, TİGEM’in ülkemiz tarımcılığın lokomotif kuruluşlarından biri olduğunu biz emekçilerinde TİGEM’in iskeleti durumunda olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından çekilen halayların ardından gece sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
31
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç