İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceylanpınar'da ev yangını

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Ali Ezgil'e ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekiler yangını söndüremeyince durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


7 kişilik bir aileyi sadece emekli maaşı ile geçindirdiğini ifade eden ev sahibi Ali Ezgil, "Sabah saatlerinde çıkan yangında evimin tüm eşyaları yandı. Almış olduğum emekli maaşı ailemi geçindirmeye yetmiyor. Bu sebeple evimin tekrardan onarılması ve kısmen dahi olsa ev eşyası almak zorundayım. Maddi imkanım el vermediği için yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.