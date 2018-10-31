Ceylanpınar'da ev yangını

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Ali Ezgil'e ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekiler yangını söndüremeyince durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

7 kişilik bir aileyi sadece emekli maaşı ile geçindirdiğini ifade eden ev sahibi Ali Ezgil, "Sabah saatlerinde çıkan yangında evimin tüm eşyaları yandı. Almış olduğum emekli maaşı ailemi geçindirmeye yetmiyor. Bu sebeple evimin tekrardan onarılması ve kısmen dahi olsa ev eşyası almak zorundayım. Maddi imkanım el vermediği için yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.