Ceylanpınar'da Fırsatçılara Geçit Verilmiyor

Son dönemlerde Türkiye'de meydana gelen ekonomik dalgalanmalardan dolayı mal ve hizmet maliyetlerinde haksız kazanç sağlayan işletmelere Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Ceylanpınar'da da, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketici konumunda bulunan vatandaşımızın ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla işletmelerde yapılan denetimler arttırıldı.Yapılan denetimlerde; girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanıyor.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, düzeni bozanlara asla fırsat vermeyeceklerini ifade etti. Daşkıran, "Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile birlikte bizde Ceylanpınar'da zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi arttırdık. Daha sıkı bir şekilde özellikle marketler, iş yerlerinde bugün denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız da 153 hattına ihbarda bulundukları gibi kendileri de gelerek ihbarlarda bulunuyor. Vatandaşımızın da duyarlılığı çok yüksek. İnşallah bu süreçte art niyetli bir şekilde fırsatçılık yapanlara bizde göz açtırmayacağız. Belediye Zabıta ekiplerimiz, diğer kurumlarımız ve halkımızla iş birliği içerisinde inşallah bu süreçlerden ‘sel önünde kütük kapmak isteyenlere' fırsatçılık ve stokçuluk yapanlara gerekli cevabı sıkı takiple cevap vereceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için zabıta ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Düzeni bozan hiçbir uygulamaya izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.