Ceylanpınar'da fiyatı artan ürünler denetlendi

Ceylanpınar'da, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden oluşan ekipler, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Ceylanpınar'da, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden oluşan ekipler, tüketicilerin sıklıkla dile getirdiği fiyat şikayetlerinin önüne geçebilmek için iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı. Raftaki ve kasadaki etiket fiyatlarının farklı olduğu ve bazı iş yerlerinin bunu kasıtlı olarak yaptığı şikayetleri üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayımladığı genelgeyle tüm illeri uyardı.

Son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü denetimlerde etiket denetiminin yanında vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaf uyarılırken, işletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceleyen belediye ekipleri denetimlerini bu hususları göz önünde bulundurarak sürdürdü. Öte yandan marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit eden zabıta ekipleri ürünlere el koyarak imha etti.

Fiyat artışının kaynağı

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, fiyat artışlarının üretim yerlerinden ve farikalardan kaynaklandığını ifade etti. Daşkıran, "Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir şekilde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine etiket ve fiyat artışı denetimi yapıyoruz. Esnaflarımız da kendilerinin haksız yere fiyat artışına gitmediğini ve malların pahalı olmasından dolayı bu durumun etiketlere yansıdığını ifade ettiler. Fiyatlardaki artış üretim yerlerine ve fabrikalara dayanıyor. Zabıta Müdürlüğüz ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz durumu rapor haline getirerek Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirecek. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın tespit ettiği aşırı fiyat artışlarını bize bildirmelerini de istiyoruz. Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın de öncülüğünde bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.