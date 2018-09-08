Ceylanpınar’da hastane yapımına başlanıyor

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ziyaretler sürerken bir ziyarette, hastanenin yapım ihalesini alan firma yetkililerinden geldi. Merkezi Ankara’da bulunan firmanın yetkilisi Ersoy Çiftçi ve Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Yakup Öztürk ile birlikte Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla hastane çalışmalarına başlanacağını ve projenin 2 yıldan önce bitirilmesi için gayret gösterileceğini söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yakın zamanda hastane çalışmalarına başlanacağını ifade ederek, "Yakın bir zamanda hastanenin temelini atmış olacağız. Şartname de yazdığı gibi öngörüldüğü tarihte de bitirilecektir. Daha sonra tamamlandıktan sonra hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hastanemiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.