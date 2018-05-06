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06 Mayıs 2018 20:16

Ceylanpınar’da hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceylanpınar’da hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama

06 Mayıs 2018 20:16


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan asayiş büro amirliğine bağlı polis ekipleri Bahçelievler ve Seydo Atilla Mahallesi’nde bulunan 2 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Her iki evde yapılan aramalar sonucunda şasi numarası silinmiş çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet motosiklet, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve tüfeğe ait 14 fişek, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyon neticesinde suç delileri ile birlikte tutuklanan Selim B., Halil E. ve Köçer E. isimli şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Selim B. ve Halil E. tutuklanarak hapse gönderilirken Köçer E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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