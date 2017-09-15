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15 Eylül 2017 11:10

Ceylanpınar’da imece usulü cami yapılıyor

Ceylanpınar’ın ilçesinde en çok nüfusa sahip mahallelerinden olan Muratlı Kırsal mahallesinde imece usulüyle yeni cami yapılıyor.

Ceylanpınar’da imece usulü cami yapılıyor

15 Eylül 2017 11:10


Yaklaşık 50 yıllık olan eski caminin ihtiyaca cevap vermemesi dolayısıyla yapılan müracaatların ardından eski caminin yıkımı Ceylanpınar Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, vatandaşların cami talebine destek verdiklerini belirterek, "İlçemizin en çok nüfusuna sahip olan mahallelerinden Muratlı mahallemizde eskiyen camiyi yıkıp yerine İMC usulüyle güzel bir cami yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah camimizin vatandaşların hizmetine kazandırmak amacıyla bütün ekiplerimizle buradayız. Şimdiden yeni camimizin Muratlı Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Muratlı Muhtarı Naif Karataş da mahallelinin de desteği ile imece usulü cami yapımına başlandığını vurgulayarak, "Camilerinin yaklaşık 50 yıllık bir cami olduğunu mahallenin büyük olması dolayısıyla artık ihtiyaca cevap vermediği için yeni bir cami yapmaya karar verdik. İlçe Müftülüğü, Ceylanpınar Belediyesi ve mahallemizin kendi imkanlarıyla yani imece usulüyle mahallede güzel bir cami inşa etmek için çalışmalara başladık" diye konuştu.


Muratlı Cami imamı Mehmet Emin Özgil ise şimdiden caminin hayırlı olmasını dileyerek, caminin yapımına destek verenlere teşekkür etti.




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