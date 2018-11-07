Ceylanpınar'da kaldırım çalışmaları devam ediyor

Ceylanpınar Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, geçtiğimiz hafta ilçe genelinde başlattığı kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda başlanan ve "Ceylanpınar yeniden inşa ediliyor" sloganı ile yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Ulucami Mahallesi'nden başlanan kaldırım çalışmaları TİGEM Kapısı'na kadar gidecek. Ekipler Ulucami Mahallesi'ndeki kaldırım çalışmalarını bitirerek Çarşı merkeze doğru ilerdi. Çarşı merkezinde büyük mesafe kat eden ekipler hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Atilla, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yapılan hizmetlerle Ceylanpınar'ın çehresinin değiştiğini ifade etti. Atilla, "İlçe merkezinde elektrik hatlarının yer altına alınmasından sonra kaldırım çalışmaları başladı. Yakın bir tarihte bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bitirilmesinden sonra Ceylanpınar yeni bir görünüme kavuşmuş olacak. Gerçekten de Ceylanpınar'ın çehresi değişti. Memleketimiz daha da güzelleşmiş oldu. Ceylanpınarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Durmak yok hizmete devam ediyoruz" dedi.