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17 Temmuz 2018 18:26

Ceylanpınar’da Kan Bağışına Yoğun İlgi

Ceylanpınar Belediyesi ile Şanlıurfa Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmayan vatandaşlar, kan bağış noktasına gelerek kan verdi.

Ceylanpınar’da Kan Bağışına Yoğun İlgi

17 Temmuz 2018 18:26


Ceylanpınar ilçe merkezindeki Gençlik parkı önünde bulunan Kızılay kan bağışı noktasına gelen bağışçılar kan vermenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek kan verdiler. Ceylanpınar Belediyesi ile Şanlıurfa Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından 5 gün sürecek olan kan bağış kampanyasına sıcak havaya rağmen ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. İlçe halkının daha ilk günden 103 ünite kan bağışladığını ifade eden Şanlıurfa Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Hatice Ayaz, “Ceylanpınar Belediyesi ile birlikte ilçede 5 gün boyunca kan bağış kampanyası düzenleyeceğiz. Sınırın sıfır noktasında sıcaklara aldırış etmeden ilçe halkı daha ilk günden kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Katılımlarından dolayı Ceylanpınar halkına Kızılay adına teşekkür eder biz Kızılay çalışanlarına her türlü desteği sunan Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür ederim” diye konuştu.




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