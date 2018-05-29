Ceylanpınar’da koordinasyon toplantısı

Ceylanpınar Belediyesi’nin birim müdürlükleri arasında işbirliği sağlamak ve belediye bünyesindeki birim müdürlükleri arasında hizmetleri daha koordineli bir şekilde yürütmek amacıyla aylık olarak yapılan koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda 2017 yılında yapılan faaliyetlerin yanı sıra 2018’in ilk 5 ayında yapılan projeler ve hizmetlerde masaya yatırıldı. Toplantı ilişkin sunumlarla desteklendi, fikir alışverişinde bulunuldu. Araç ve personel durumu gözden geçirildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, koordinasyon toplantısında geçmişte yapılan hizmetleri ve yapılması planlanan projeleri konuştuklarını ifade etti. Atilla, "Belediyemiz tarafından yapılan hizmetlerin ve çalışmaların daha sağlıklı ve koordineli olması adına çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı da ne yaptık ve ne yapabiliriz onu konuştuk. İstişare ile yapılan işlerin hayırlı sonuçlar getirdiğinin farkındayız. Bizler vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz bu sebeple de sorumluluğumuz çok büyüktür. Onun için özellikle birim müdürü arkadaşlarımızla beraber 2018 yılında yapılacak olan yatırımları hızlandırarak zaman kaybetmeden 2018 yılının nakdi ve fiziki gerçekleştirme oranlarının daha yüksek seviyeye çıkartılması için şimdiden planlamaların yapılmasıdır. Sizlerden ricam el birliği yaparak başarılı bir çalışma ortaya çıkaralım" dedi.

Başkan Atilla’nın konuşmasının ardından toplantı, katılımcıların fikir ve önerilerinin görüşülmesi ile sona erdi.