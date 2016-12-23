Ceylanpınar’da Kültür Evi Çalışmaları

Ceylanpınar’ın kırsal bölgelerinde kültür evi yapım çalışmaları devam ediyor.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başladığı Aşağı Karataş Mahallesi kültür evi son aşamalarına gelindi. Halı, klima gibi birçok eksikliklerin giderildiği Aşağı Karataş Kültür evinin tabelası yerleştirilerek, hazır duruma getirildi. Mahalle halkından gelen talepler doğrultusunda Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın talimatıyla Aşağı Karataş Mahallesine Kültür evi yapıldığını ifade eden Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, "Kültür evimizi hazır duruma getirerek tabela takma işlemlerini gerçekleştirdik. Halı ve birçok eksiklerini giderdiğimiz kültür evimiz halkımızın hizmetine açık ve faal bir duruma geldi. Böyle bir güzel kültür evinin bu mahallemize kazandırılması konusunda da emeği geçen tüm birimlerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Şuanda 53 kültür evimizi hazır duruma getirdik. En kısa zamanda da toplu açılış töreniyle halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.