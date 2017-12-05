Ceylanpınar’da kültür evlerinin eksikleri gideriliyor

Yukarı Karataş Mahallesi Beyaztaş yerleşim yerinde yapımı tamamlanan camili kültür evinin inşaatının tamamlanmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi tarafından yerleşkenin boyası, elektrik işleri, çevre düzenlemesi, kapı ve pencereleri tamamlanırken son olarak kültür evinin halı serimi gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, kırsal mahallelerde kültür evi yapım çalışmalarının devam ettiğini, bir yandan da yapımı tamamlanan kültür evlerinin eksiklerinin giderildiğini belirtti. Yukarı Karataş Mahallesi Beyaztaş yerleşim yerinde de camili kültür evi yapım çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Bayol, Ceylanpınar Belediyesi tarafından kültür evinin eksiklerinin giderildiğini kaydetti. Bayol, "Yukarı Karataş Mahallesi Beyaztaş yerleşim yerinde vatandaşlarımızla birlikte güzel bir camili kültür evi yaptık. İnşaatı tamamlanan camili kültür evimizin bugün halılarını serdik. Önümüzdeki günlerde de kültür evimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye Başkanımızın talimatıyla camili kültür evimizin boyası, kapı ve penceresi, elektrik tesisatı, çevre düzenlemesi tamamen yapıldı. Ayrıca kendilerine bir imam evi de inşa ettik. İnşallah en kısa zamanda müftülüğümüz buraya bir kadrolu imam da atayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Seydi Beyaz da çalışmalar dolayısıyla Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür ederek, "Yollarımız yapıldı, su sorunumuz kalmadı. Cami, kültür evi ve imam evimizde yapıldı. Katkılarından dolayı belediye başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.