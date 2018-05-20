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20 Mayıs 2018 16:30

Ceylanpınar’da Kumar Operasyonu

Ceylanpınar’da eğlence merkezlerine düzenlenen operasyonda kumar kapsamında olan tombala oyununu oynatan bir iş yerine cezai işlem uygulandı.

Ceylanpınar’da Kumar Operasyonu

20 Mayıs 2018 16:30


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri vatandaşların Ramazan ayını daha huzurlu geçirmeleri için denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimler sonucu bir eğlence merkezinde kumar diye tabir edilen tombala oyununun oynandığı tespit edildi. Tombala oynayan 13 kişi ile iş yeri sahibi A.R.G. gözaltına alındı. Tombala oynayan şahıslar, GBT sorgusunun ardından kendilerine kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. İş yerinde tombala oynatan A.R.G. ise adli mercilere sevk edildi. Yetkililer ilçenin huzuru ve refahı için denetimlerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade ettiler.




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