Ceylanpınar’da mezarlıklar doldu taştı

Vatandaşların akınına uğrayan Ceylanpınar’daki mezarlıkta izdiham yaşanıyor. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okuyarak, dualar ediyor. 2 yıl arayla babasını ve kardeşinin mezarı başında duan eden Orhan Kuş, "Bayram arifesinde mezarlıklarını ziyaret ederek dua ettim. Yanı sıra Ceylanpınar halkının ve Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Bayram öncesinde mezarlıklarda hazırlıklarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Vatandaşlarımız Arefe gününde mezarlıklara geliyorlar, dualar ediyorlar. Bu esnada ellerin de Yasin-i Şerif olmayabiliyor. Biz de onlara Yasin-i Şerif hediye ediyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak paylaşıyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramında Müslümanlara uygulanan zulümlerin son bulmasını diliyorum. Yüce Allah’tan bizleri bir sonraki kurban bayramına ulaştırmasını niyaz ediyorum. Ayrıca vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve yakınlarına hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.